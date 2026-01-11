Павло Василенко

Президент Динамо Ігор Суркіс в інтерв’ю сайту «Український футбол» висловився про румунського нападника біло-синіх Владіслава Бленуце та його майбутнє у київській команді:

«Поки я не отримував ніяких пропозицій. Чекаємо на розуміння, чи може він грати за інший клуб. ФІФА повинна відповісти. Якщо будуть реальні пропозиції і дозвіл грати, будемо продавати».

Раніше повідомлялося, що Бленуце перебуває у трансферному списку бухарестського Динамо, попри те, що вже грав за дві команди у цьому сезоні.

Також зазначалося, що нападник не планує змінювати клуб узимку й ініціювати будь-які процедури через ФІФА та має намір залишатися в Динамо щонайменше до літа.

Всього цього сезону румунський форвард взяв участь у десяти матчах за київську команду, відзначившись одним забитим м'ячем.

Контракт Бленуце з Динамо розрахований до 30 червня 2030 року, а портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість гравця у два мільйони євро.