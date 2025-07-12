Оренда захисника Динамо Максима Дячука до гданської Лехії може означати майбутній трансфер центрального захисника з-за кордону. Про це повідомив футбольний журналіст та коментатор Володимир Звєров.

Центральний захисник Максим Дячук поїхав у гданську Лехію. Очевидно, що не просто так, а тому що оця тисяча захисників, з якими пов'язують київське Динамо, це тільки те, що в пресі вилазило. Повірте, там дві захисників, з якими пов'язують київське Динамо, але, відправка одного з чотирьох центральних захисників, вона свідчить про те, що найближчим часом ми таки зможемо побачити трансфер від київського Динамо.

Так, це правда, хоча вона й заїжджена. Про те, що 99 зі 100 легіонерів сюди не хочуть їхати, це ж абсолютно правда. Ніхто цього не скасовує. І це стосується не лише центральних захисників київського Динамо.