Динамо віддало в оренду вихованця, аби здійснити довгоочікуваний трансфер
Суркіс нарешті наважиться на підписання легіонера на дуже проблемну позицію?
28 хвилин тому
Оренда захисника Динамо Максима Дячука до гданської Лехії може означати майбутній трансфер центрального захисника з-за кордону. Про це повідомив футбольний журналіст та коментатор Володимир Звєров.
Центральний захисник Максим Дячук поїхав у гданську Лехію. Очевидно, що не просто так, а тому що оця тисяча захисників, з якими пов'язують київське Динамо, це тільки те, що в пресі вилазило. Повірте, там дві захисників, з якими пов'язують київське Динамо, але, відправка одного з чотирьох центральних захисників, вона свідчить про те, що найближчим часом ми таки зможемо побачити трансфер від київського Динамо.
Так, це правда, хоча вона й заїжджена. Про те, що 99 зі 100 легіонерів сюди не хочуть їхати, це ж абсолютно правда. Ніхто цього не скасовує. І це стосується не лише центральних захисників київського Динамо.
Раніше повідомлялося, що 20-річний син легендарного футболіста перейде з Динамо до Зорі.