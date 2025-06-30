Динамо опублікувало розклад спарингів на австрійському зборі
Команда Шовковського зіграє з чотирма клубами
20 хвилин тому
У рамках літнього навчально-тренувального збору в Австрії київське Динамо проведе серію товариських матчів, готуючись до старту нового сезону. Клуб уже запланував чотири контрольні зустрічі із суперниками з різних європейських чемпіонатів.
Першим опонентом біло-синіх стане угорська Кішварда — матч призначено на 5 липня і розпочнеться о 18:00 за київським часом. Потім, 10 липня о 17:00, Динамо зустрінеться із данським Мідтьюлланном. Вже наступного дня, 11 липня о 12:00, команда зіграє проти англійської Вест Бромвіч Альбіона.
Завершальним етапом підготовки стане гра із хорватським Осієком, запланована на 16 липня. Час початку поєдинку буде уточнено пізніше.
У клубі також наголосили, що можливі зміни у графіку, про які повідомлять додатково.
Раніше повідомлялося, що футболіст Динамо приєднається до Зорі.
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