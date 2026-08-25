Сергій Разумовський

Український футбольний комантатор і журналіст Віктор Вацко висловився щодо трансферних пропозицій, які київське Динамо може отримати за молодих футболістів Матвія Пономаренка та Тараса Михавка. Фахівець звернув увагу на те, що перед столичним клубом може постати проблема, схожа на ситуацію з Владиславом Ванатом.

За словами Вацка, Динамо вже має попит на кількох своїх перспективних гравців. Однак потенційний продаж лідерів може створити для команди серйозні кадрові труднощі, якщо повноцінна заміна їм не буде підготовлена заздалегідь.

Журналіст нагадав, що після відходу Ваната київському клубу довелося терміново шукати нового нападника. У Динамо зробили ставку на екстрене підписання Бленуце, однак подальший розвиток цієї історії виявився невдалим. Водночас ситуацію частково вдалося виправити завдяки Матвію Пономаренку, який отримав шанс і зміг заграти на високому рівні.

Тепер саме Пономаренко може стати одним із головних об’єктів інтересу на трансферному ринку. За інформацією Вацка, Динамо вже має привабливі пропозиції щодо молодого форварда, а також щодо центрального захисника Тараса Михавка.

Найбільше уваги привертає можливий інтерес Галатасарая до Пономаренка. Турецькі медіа раніше повідомляли про суму потенційного трансферу, після чого цю інформацію почали активно поширювати українські видання. Вацко зазначив, що в цій історії є певні нюанси, однак реальна пропозиція, імовірно, становить близько 30 мільйонів євро.

На думку журналіста, складно уявити, що якийсь інший клуб буде готовий заплатити за Пономаренка більше. Така сума стала б надзвичайно вигідною для Динамо та одним із найбільших продажів в історії українського футболу.

Водночас фінансовий аспект не є єдиним, який має враховувати керівництво столичної команди. Якщо Динамо погодиться відпустити Пономаренка, клубу доведеться терміново шукати нового нападника, здатного регулярно забивати та забезпечувати результат у важливих матчах.

Вацко підкреслив, що попит на форварда існує вже давно. Однак проблема полягає в тому, що київська команда наразі не має повноцінної альтернативи Пономаренку. Його продаж може суттєво послабити атакувальний потенціал Динамо та змусити тренерський штаб знову перебудовувати передню лінію.

Схожа ситуація виникла й навколо Тараса Михавка. За словами журналіста, суми пропозицій щодо захисника дещо менші, однак вони все одно є дуже вагомими для футболіста клубу української Прем’єр-ліги.

Вацко звернув увагу на результати Динамо в єврокубках. Київська команда не демонструє стабільних успіхів на міжнародній арені та регулярно припиняє виступи ще до весни. Крім того, Михавко поки не є основним футболістом національної збірної України, що також впливає на оцінку його трансферної вартості.

Попри це, пропозиції щодо захисника журналіст вважає дуже гідними. Він наголосив, що для гравця клубу УПЛ, який не проходить далеко в єврокубках, такі суми є вагомим показником інтересу з боку іноземних команд.

Однак можливий продаж Михавка може створити для Динамо ще більші проблеми, ніж відхід Пономаренка. У київського клубу є кілька варіантів для посилення атаки: тренерський штаб може знову довіритися Герреро, а також розраховувати на нещодавно підписаного Мунгенге.

На позиції центрального захисника ситуація значно складніша. Динамо буде важко швидко знайти футболіста, який зможе замінити Михавка без втрати якості. Саме тому керівництву клубу доведеться ретельно зважити всі ризики перед ухваленням рішення щодо трансферу.