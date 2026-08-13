Ексгравець Шахтаря вибив Динамо з Ліги конференцій
Біло-сині завершили свій єврокубковий сезон
У матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги конференцій азербайджанський Карабах на своєму полі приймав київське Динамо.
Зустріч завершилася перемогою господарів з рахунком 2:0. На 12-хвилині відзначився форвард Карабаха Жалі Муаддіб. Динамо мало декілька моментів відігратися, але своїми шансами не скористалися Володимир Бражко та Матвій Пономаренко.
На 62-й хвилині Карабах подвоїв перевагу – ексгравець донецького Шахтаря Олексій Кащук вразив ворота Динамо з близької відстані.
Таким чином, Карабах пройшов у наступний раунд кваліфікації Ліги конференцій, а Динамо завершило свій єврокубковий сезон.
Ліга конференцій, 3-й раунд відбору
Матч-відповідь
Карабах – Динамо – 2:0
Голи: Муаддіб, 12, Кащук, 62.
Перший матч – 0:1