Сергій Разумовський

Київське Динамо відхилило пропозицію польського клубу Заглембе щодо трансферу півзахисника Олександра Яцика. Про це повідомляє проект «Камон, Плей!».

Керівництво столичного клубу дійшло висновку, що молодий хавбек залишається важливим елементом команди й має відіграти помітну роль у поточному сезоні. Тож відпускати його найближчим часом не планують.

Заглембе проявляло предметний інтерес до Яцика і навіть надіслало офіційну пропозицію щодо його викупу, однак фінансові та, ймовірно, спортивні умови цього варіанту не задовольнили Динамо. У клубі розраховують на подальший прогрес футболіста та вважають передчасним його продаж до польської Екстракляси.

Минулий сезон Олександр Яцик провів у луганській Зорі, де здобув важливий досвід виступів на рівні УПЛ. У нинішньому сезоні півзахисник уже встиг зіграти 13 матчів за Динамо та відзначився 2 забитими м’ячами, поступово зміцнюючи свої позиції в обоймі тренерського штабу. Особливо після призначення Ігоря Костюка, за якого він поки не пропустив жодного поєдинку.

Контракт Яцика з київським клубом чинний до 30 червня 2028 року, а за даними порталу Transfermarkt його ринкова вартість наразі становить 1 мільйон євро. Такий тривалий строк угоди дає Динамо сильні позиції на перемовинах і дозволяє не поспішати з продажем перспективного гравця.

Нагадаємо, Яцик свого часу долучився до неймовірного досягнення Динамо у чемпіонаті України.