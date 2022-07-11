«Динамо» перебазувалося у передмістя Ліона

Там кияни проведуть благодійний матч з однойменним клубом

Фото - ФК Динамо Київ

Київське «Динамо» після сніданку 10 липня вирушило автобусом до Ліона. Переїзд зі Швейцарії зайняв близько п'яти годин.

О шостій вечора за місцевим часом команда провела тренування. Воно пройшло на «Стад П'єр Раджон» в Бургуен-Жальє. Підопічні Мірчі Луческу почали підготовку безпосередньо до матчів з «Фенербахче» у відборі Ліги чемпіонів.

12 липня на цьому ж стадіоні відбудуться благодійні зустрічі з «Ліоном». Команди проведуть дві гри різними складами.

Раніше повідомлялося, що Андрій Ярмоленко обговорив з Луческу своє повернення до «Динамо».