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Ярмоленко обговорив із Луческу повернення до «Динамо»

Але є одна перешкода для здійснення переходу
Футбол Українська Прем'єр-ліга
20:18
Ярмоленко обговорив із Луческу повернення до «Динамо»
Андрій Ярмоленко / Фото: УНІАН

Вінгер Андрій Ярмоленко може повернутися до «Динамо». Інформацію з турецького джерела підтвердив «Бомбардир».

За даними українського медіа, 32-річний гравець обговорив свій перехід з головним тренером киян Мірчею Луческу. Румунський фахівець хоче бачити лідера збірної України в своїй команді.

При цьому підписання ще не є вирішеним питанням. Справа в тому, що у вінгера є й інші пропозиції.

Раніше повідомлялося про інтерес до Ярмоленка з боку «Фулгема». Також на нього претендували турецькі, аравійські клуби та представники МЛС.

Сергій Стаднюк
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Теги

Динамо Київ Андрій Ярмоленко

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