Ребров не сильно вірить у прохід «Динамо» «Фенербахче»
Ярмоленко обговорив із Луческу повернення до «Динамо»
Але є одна перешкода для здійснення переходу
Андрій Ярмоленко / Фото: УНІАН
Вінгер Андрій Ярмоленко може повернутися до «Динамо». Інформацію з турецького джерела підтвердив «Бомбардир».
За даними українського медіа, 32-річний гравець обговорив свій перехід з головним тренером киян Мірчею Луческу. Румунський фахівець хоче бачити лідера збірної України в своїй команді.
При цьому підписання ще не є вирішеним питанням. Справа в тому, що у вінгера є й інші пропозиції.
Раніше повідомлялося про інтерес до Ярмоленка з боку «Фулгема». Також на нього претендували турецькі, аравійські клуби та представники МЛС.
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