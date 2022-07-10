Ярмоленко обговорив із Луческу повернення до «Динамо»

Але є одна перешкода для здійснення переходу

Андрій Ярмоленко / Фото: УНІАН

Вінгер Андрій Ярмоленко може повернутися до «Динамо». Інформацію з турецького джерела підтвердив «Бомбардир».

За даними українського медіа, 32-річний гравець обговорив свій перехід з головним тренером киян Мірчею Луческу. Румунський фахівець хоче бачити лідера збірної України в своїй команді.

При цьому підписання ще не є вирішеним питанням. Справа в тому, що у вінгера є й інші пропозиції.

Раніше повідомлялося про інтерес до Ярмоленка з боку «Фулгема». Також на нього претендували турецькі, аравійські клуби та представники МЛС.