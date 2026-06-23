Сергій Разумовський

Київське Динамо найближчим часом планує надовго розташуватися в польському Любліні, який стане для команди фактично домашньою базою на старті нового єврокубкового сезону.

За інформацією Dynamo.kiev.ua, після завершення тренувального збору в Австрії команда Олександра Шовковського вирушить саме до Польщі. До Любліна біло-сині мають прибути напередодні контрольного матчу проти румунського Університаті Клуж. Ця зустріч запланована на 9 липня та відбудеться на стадіоні Арена Люблін.

Саме Люблін стане домашньою локацією для Динамо щонайменше на період двох перших раундів кваліфікації єврокубків. Орієнтовно йдеться про проміжок до 30 липня. У цей час кияни проводитимуть у Польщі підготовку, тренування та домашні матчі на міжнародній арені.

Такий варіант є логічним для клубу з огляду на ситуацію в Україні та неможливість повноцінно приймати єврокубкові поєдинки вдома. Люблін уже має досвід проведення матчів українських команд, а місцева інфраструктура дозволяє організувати як ігровий, так і тренувальний процес на належному рівні.

Якщо Динамо успішно подолає перші етапи кваліфікації та продовжить боротьбу в єврокубках, команда залишиться в Любліні й надалі. У такому разі польське місто може бути базою киян не лише до кінця липня, а й щонайменше до середини серпня.

Крім того, Динамо має можливість скористатися правом перенести два з трьох перших матчів нового сезону української Прем’єр-ліги. Старт чемпіонату України запланований на 1 серпня, однак через участь у єврокубковій кваліфікації графік команди може бути змінений.

Таким чином, Люблін на кілька тижнів стане для Динамо повноцінним робочим центром. Там команда готуватиметься до важливих матчів, проводитиме домашні єврокубкові поєдинки та, у разі успішного виступу, може залишитися значно довше.