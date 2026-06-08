Сергій Разумовський

Динамо, ЛНЗ та Полісся отримали дозвіл на перенесення матчів стартових турів нового сезону української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «ТаТоТаке».

За інформацією джерела, ці клуби зможуть перенести по два матчі на вибір із перших трьох турів чемпіонату. Таке рішення ухвалене для того, щоб представники України мали кращі умови для підготовки та виступів у кваліфікації єврокубків.

Динамо, ЛНЗ та Полісся розпочинатимуть єврокубковий шлях із кваліфікаційних раундів, тому додатковий час на відновлення, логістику та підготовку може стати важливим фактором у боротьбі за вихід до основних стадій турнірів.

Шахтар до цього переліку не увійшов. Ймовірна причина полягає в тому, що донецький клуб уже гарантував собі участь у загальному етапі Ліги чемпіонів і не проходитиме кваліфікацію. Відповідно, потреби у перенесенні матчів через ранні єврокубкові раунди у «гірників» немає.

Водночас раніше повідомлялося, що Шахтарю не надали арену у Кракові для проведення домашніх матчів Ліги чемпіонів. Через це клубу доведеться шукати інший варіант стадіону для своїх єврокубкових поєдинків.