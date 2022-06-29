«Динамо» не віддасть свого капітана в клуб Реброва
«Динамо» поступилося «Лозанні» після нічиєї з іншим швейцарським клубом
Киянам поки не вдається грати експериментальним складом
29 червня 22:50
Фото - ФК Динамо Київ
У другому благодійному матчі літа «Динамо» поступилося «Лозанні».
Кияни пропустили вже у самому дебюті зустрічі. Найпотужнішим ударом здалеку забив Койл.
Перед самою перервою англієць оформив дубль. Протягом усієї гри кияни створювали моменти. Але їх гостроти не вистачило навіть для голу престижу.
Нагадаємо, у першому благодійному матчі «Динамо» зіграло внічию зі швейцарським «Івердоном Спорт» (1:1).
Благодійний матч
«Лозанна» – «Динамо» 2:0
Голи: Койл, 5, 44
«Динамо»: Нещерет (Бойко, 46), Кравченко, Боль, Біловар (Бурда, 46), Вівчаренко (Дубінчак, 46), Шепєлєв (Гармаш, 46), Андрієвський (Яцик, 46), Буяльський (Малиш, 72), В. Волошин, Ванат (Царенко, 72), Бєсєдін (Н. Волошин, 46).