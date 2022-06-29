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«Динамо» поступилося «Лозанні» після нічиєї з іншим швейцарським клубом

Киянам поки не вдається грати експериментальним складом
Футбол Українська Прем'єр-ліга
29 червня 22:50
«Динамо» поступилося «Лозанні» після нічиєї з іншим швейцарським клубом
Фото - ФК Динамо Київ

У другому благодійному матчі літа «Динамо» поступилося «Лозанні».

Кияни пропустили вже у самому дебюті зустрічі. Найпотужнішим ударом здалеку забив Койл.

Перед самою перервою англієць оформив дубль. Протягом усієї гри кияни створювали моменти. Але їх гостроти не вистачило навіть для голу престижу.

Нагадаємо, у першому благодійному матчі «Динамо» зіграло внічию зі швейцарським «Івердоном Спорт» (1:1).

Благодійний матч

«Лозанна» – «Динамо» 2:0

Голи: Койл, 5, 44

«Динамо»: Нещерет (Бойко, 46), Кравченко, Боль, Біловар (Бурда, 46), Вівчаренко (Дубінчак, 46), Шепєлєв (Гармаш, 46), Андрієвський (Яцик, 46), Буяльський (Малиш, 72), В. Волошин, Ванат (Царенко, 72), Бєсєдін (Н. Волошин, 46).

Сергій Стаднюк
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