«Динамо» втратило перемогу в першому благодійному матчі літа

Луческу дав шанс багатьом молодим футболістам

Фото - ФК Динамо Київ

У першому благодійному матчі в Швейцарії «Динамо» зіграло внічию з «Івердон Спорт».

На перерву команди пішли при мінімально перевазі киян. На початку гри відзначився Яцик.

У першій половині другого тайму найгостріший момент «біло-синіх» був у Гармаша. Хавбек у падінні не влучив у отвір.

А далі господарі покарали киян. У контратаці забив Бейер. Таким чином, підопічні Мірчі Луческу втратили перемогу.

Наступний матч «Динамо» проведе проти «Лозани» 29 червня.

благодійний матч

«Івердон Спорт» – «Динамо» 1:1

Голи: Бейер, 71 – Яцик, 14

«Динамо» (перший тайм): Нещерет, Кравченко, Боль, Біловар, Дубінчак, Яцик, Шепелєв, Буяльський, Цитаїшвілі, Антюх, Бєсєдін.

«Динамо» (другий тайм): Бойко, Тимчик (Малиш, 83), Бурда, Боль (Дячук, 65), Вівчаренко, Андрієвський, Гармаш, Буяльський (Царенко, 65), В. Волошин, Н. Волошин, Ванат.