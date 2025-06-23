Футболісти київського Динамо повернулися з відпустки та розпочали роботу з традиційного медичного обстеження. У понеділок, 23 червня, гравці основної команди зібралися у столичній клініці Добробут для проходження планової перевірки здоров'я перед початком передсезонної підготовки.

До основної групи приєдналися кілька молодих виконавців, а також футболісти, які нещодавно завершили виступи за молодіжну збірну України. Гравці національної команди пройдуть медогляд пізніше після завершення участі в товариському турнірі в Канаді.

Футболісти здали необхідні аналізи, відвідали профільних лікарів та пройшли комплексне функціональне тестування: кардіограма, ультразвукова діагностика та дуплексне сканування судин. За словами клубного медика Анатолія Жучки, серйозних проблем у гравців не виявлено, а загальний настрій у команді – впевнений та позитивний.

Після завершення медогляду команда вирушила на тренувальну базу у Віті-Литовській, де вже ввечері провела перше тренування. До 28 червня Динамо займатиметься у Києві, після чого вирушить на навчально-тренувальний збір до Австрії, який триватиме до 19 липня.

Нагадаємо, суперником Динамо у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів стане переможець протистояння між Жальгірісом та Хамрун Спартанс.