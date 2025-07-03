Сергій Стаднюк

Пресслужба київського Динамо опублікувала слова скорботи у зв’язку зі смертю нападника Ліверпуля та збірної Португалії Діогу Жоти.

ФК «Динамо» Київ з почуттям глибокого суму та скорботи зустрів новину про загибель в автокатастрофі нападника «Ліверпуля» та збірної Португалії Діого Жоти. Це величезна трагедія та втрата для усього сучасного футболу. Висловлюємо глибокі та щирі співчуття родині футболіста, близьким та усім, хто його знав. Нехай світла пам’ять про нього живе в серцях кожного, хто його цінував, поважав та захоплювався його грою. ФК Динамо Київ

Зазначимо, що разом із Діогу Жотою в автокатастрофі загинув і його брат Андре, футболіст клубу другого дивізіону Португалії. У 28-річного гравця залишилося троє дітей і дружина, з якою вони лише 22 червня цього року одружилися.

На початку червня Жота у складі збірної Португалії виграв Лігу націй.