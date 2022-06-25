Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
16:30
live
Пляжний волейбол. King of the Court 2022. Гамбург. Пряма трансляція
15:50
Волейбол. Золота Євроліга 2022. Жінки. Фінал чотирьох. Фінал

«Динамо» проведе спаринг з учасником групового етапу Ліги чемпіонів

Ця товариська зустріч матиме також благодійний характер
Футбол Українська Прем'єр-ліга
15:58
«Динамо» проведе спаринг з учасником групового етапу Ліги чемпіонів

Київське «Динамо» дізналося четвертого суперника на тренувальному зборі в Швейцарії. Про це оголосив офіційний сайт клубу.

Після матчів з ФК «Івердон Спорт» (26 червня), «Лозанна Спорт» (29 червня) та «Сьйоном» (2 липня) гравці Мірчі Луческу зустрінуться «Янг Бойз».

Минулого сезону жовто-чорні фінішували третіми в чемпіонаті Швейцарії, однак грали в групі Ліги чемпіонів.

Матч відбудеться 5 липня. Початок о 19:30 за Києвом.

Ця зустріч, як і решта матчів «Динамо» на зборі, матимуть також благодійний характер, оскільки виручені кошти від продажу квитків будуть спрямовані на вирішення найбільших гуманітарних проблем, спричинених війною росії в Україні.

Також повідомлялося, що кияни 12 липня проведуть двоматчевий спаринг з «Ліоном».

Сергій Лук'яненко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Динамо Київ

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Як «Динамо» добиралося до Швейцарії. Відео
Як «Динамо» добиралося до Швейцарії. Відео
Футбол Українська Прем'єр-ліга
12:01
Стало відомо, коли відбудеться матч-відповідь між «Динамо» і «Фенербахче»
Стало відомо, коли відбудеться матч-відповідь між «Динамо» і «Фенербахче»
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
11:52
«Динамо» не відпустило Буяльського в екзотичну країну
«Динамо» не відпустило Буяльського в екзотичну країну
Футбол Українська Прем'єр-ліга
24 червня 21:53
Молодий хавбек «Динамо»: «На зборі у кожного буде шанс себе проявити»
Молодий хавбек «Динамо»: «На зборі у кожного буде шанс себе проявити»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
24 червня 20:53
«Динамо» прилетіло до Швейцарії. Там зіграють два матчі
«Динамо» прилетіло до Швейцарії. Там зіграють два матчі
Футбол Українська Прем'єр-ліга
24 червня 20:21
Зірка «Динамо» U-19: «Захищаємо свою країну на полі»
Зірка «Динамо» U-19: «Захищаємо свою країну на полі»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
24 червня 19:24

Новини: Футбол

«Ліон» хоче придбати у «Шахтаря» гравця, за якого донеччани просили 25 мільйонів євро
«Ліон» хоче придбати у «Шахтаря» гравця, за якого донеччани просили 25 мільйонів євро
Українська Прем'єр-ліга
17:24
«Продовжуйте молитися за мир. З терористами». Маліновський увімкнув іронію для тих, до кого досі не дійшло
«Продовжуйте молитися за мир. З терористами». Маліновський увімкнув іронію для тих, до кого досі не дійшло
Українські легіонери
16:55
«Динамо» проведе спаринг з учасником групового етапу Ліги чемпіонів
«Динамо» проведе спаринг з учасником групового етапу Ліги чемпіонів
Українська Прем'єр-ліга
15:58
Ігуаін вибрав між Роналду і Мессі
Ігуаін вибрав між Роналду і Мессі
У світі
14:37
У клубі MLS Інсіньє зустріли, як Бога. Відео
У клубі MLS Інсіньє зустріли, як Бога. Відео
У світі
14:08
«Російські г*ндони». Ярмоленко відреагував на вибух на АЗС в Миколаєві
«Російські г*ндони». Ярмоленко відреагував на вибух на АЗС в Миколаєві
Футбол в Європі
13:35
Виконавчий директор УПЛ: «Всі клуби підтверджують, що зможуть закінчити наступний сезон»
Виконавчий директор УПЛ: «Всі клуби підтверджують, що зможуть закінчити наступний сезон»
Українська Прем'єр-ліга
13:01
Моуріньо: «У юному віці я був мовчазним лідером»
Моуріньо: «У юному віці я був мовчазним лідером»
Футбол в Європі
12:33
УПЛ: «Стверджувати, що сезон розпочнеться можна на 100%»
УПЛ: «Стверджувати, що сезон розпочнеться можна на 100%»
Українська Прем'єр-ліга
12:13
Всі новини

Популярні новини

«Хохлы – лживая вонючая нация без страны, тошнит от вашей «желто-синей» тряпки». Цуренко показала доброзичливість росіян
«Хохлы – лживая вонючая нация без страны, тошнит от вашей «желто-синей» тряпки». Цуренко показала доброзичливість росіян
Теніс WTA
19 червня 21:11
Збірна України взяла золото чемпіонату світу
Збірна України взяла золото чемпіонату світу
Артистичне плавання
20 червня 19:04
Радченко не вдалося взяти реванш у Шпільки
Радченко не вдалося взяти реванш у Шпільки
Бокс Професійний бокс
19 червня 07:37
Справедливо? Стало відомо скільки Усик і Джошуа зароблять за реванш
Справедливо? Стало відомо скільки Усик і Джошуа зароблять за реванш
Бокс Професійний бокс
21 червня 16:20
3
Терлюга: «Моя велика помилка, що я могла собі дозволити нормально спілкуватися з росіянами»
Терлюга: «Моя велика помилка, що я могла собі дозволити нормально спілкуватися з росіянами»
Карате
20 червня 19:59
У Донецьку пожежа біля «Донбас-Арени»
У Донецьку пожежа біля «Донбас-Арени»
Футбол В Україні
19 червня 10:41
Всі новини