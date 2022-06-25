«Динамо» проведе спаринг з учасником групового етапу Ліги чемпіонів

Ця товариська зустріч матиме також благодійний характер

Київське «Динамо» дізналося четвертого суперника на тренувальному зборі в Швейцарії. Про це оголосив офіційний сайт клубу.

Після матчів з ФК «Івердон Спорт» (26 червня), «Лозанна Спорт» (29 червня) та «Сьйоном» (2 липня) гравці Мірчі Луческу зустрінуться «Янг Бойз».

Минулого сезону жовто-чорні фінішували третіми в чемпіонаті Швейцарії, однак грали в групі Ліги чемпіонів.

Матч відбудеться 5 липня. Початок о 19:30 за Києвом.

Ця зустріч, як і решта матчів «Динамо» на зборі, матимуть також благодійний характер, оскільки виручені кошти від продажу квитків будуть спрямовані на вирішення найбільших гуманітарних проблем, спричинених війною росії в Україні.

Також повідомлялося, що кияни 12 липня проведуть двоматчевий спаринг з «Ліоном».