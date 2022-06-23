Тренер «Динамо»: «Україна повинна була перемогти Вельс»
«Динамо» проведе з «Ліоном» одразу два матчі
Кияни домовилися з «Олімпіком» про благодійні зустрічі
Фото - ФК Динамо Київ
Київське «Динамо» зіграє два матчі з «Ліоном». Зустрічі відбудуться 12 липня.
Команди поведуть ігри двома складами. Перша з них почнеться о 19:00 за Києву, друга – о 22:00.
Зустрічі нестимуть благодійний характер. Матчі відбудуться на «Стад П'єр Раджон» в Бургуен-Жальє.
Раніше «Динамо» вирушило на передсезонний збір.
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