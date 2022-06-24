Зірка «Динамо» U-19: «Захищаємо свою країну на полі»
«Динамо» прилетіло до Швейцарії. Там зіграють два матчі
Кияни прибули на перший передсезонний збір
Фото - ФК Динамо Київ
Київське «Динамо» прибуло до Швейцарії. Таким чином, завершився короткий етап підготовки до нового сезону в Румунії.
У п'ятницю, 24 червня, «біло-сині» провели ранкове тренування. Після цього відбувся переліт в Івердон-ле-Бен.
Там підопічні Мірчі Луческу проведуть повноцінний збір. Команда також зіграє благодійні матчі проти «Івердон Спорту» та «Лозанни».
Раніше повідомлялося, що саме в Швейцарії очікується повернення в розташування «Динамо» всіх «збірників».
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