«Динамо» прилетіло до Швейцарії. Там зіграють два матчі

Кияни прибули на перший передсезонний збір

Фото - ФК Динамо Київ

Київське «Динамо» прибуло до Швейцарії. Таким чином, завершився короткий етап підготовки до нового сезону в Румунії.

У п'ятницю, 24 червня, «біло-сині» провели ранкове тренування. Після цього відбувся переліт в Івердон-ле-Бен.

Там підопічні Мірчі Луческу проведуть повноцінний збір. Команда також зіграє благодійні матчі проти «Івердон Спорту» та «Лозанни».

Раніше повідомлялося, що саме в Швейцарії очікується повернення в розташування «Динамо» всіх «збірників».