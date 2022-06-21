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Стало відомо, коли в «Динамо» повернуться гравці збірних України

Кияни почали збір, присвячений підготовці до старту нового сезону
Футбол Українська Прем'єр-ліга
13:49
Стало відомо, коли в «Динамо» повернуться гравці збірних України
Фото - ФК Динамо Київ

Гравці молодіжної збірної України повернуться в розташування «Динамо» 22 червня, футболісти національної команди приєднаються до збору в Швейцарії 28 – 29 числа. Про це повідомив Еміль Карас, асистент головного тренера киян Мірчі Луческу.

Гравці молодіжної збірної мають приїхати до Бухаресту 22 червня, і наступного дня ми чекаємо їх на тренуванні. У нас буде два тренувальні дні в Бухаресті, після чого вилітаємо на збір до Швейцарії, де 28-29 червня до нас приєднаються гравці національної збірної.

Вивченням суперника займатиметься Мірча Луческу. Новий наставник «Фенербахче» Жорже Жезуш дуже добре знає нас, що є великим плюсом для них. Він очолював «Бенфіку», з якою ми зустрічалися минулого сезону Ліги чемпіонів, і наш склад за цей час практично не змінився.

Прихід нового тренера – це завжди додатковий імпульс для команди. Після певної міри провального сезону «Фенербахче» займається посиленням команди, підписує сильних гравців. Зрозуміло, що це буде вже інша команда порівняно з тією, з якою ми грали товариський матч минулого сезону.

Але ми готуємось і віримо в себе, вивчатимемо суперника. Для них це буде перша офіційна гра у новому сезоні, як і для нас. Все залежатиме від того, в якому стані наші гравці підійдуть до цього протистояння - я маю на увазі збірників із національної та молодіжної команд, адже зім'ятість підготовки все-таки присутня.

«Ліон» та «Евертон»? За великим рахунком, і ці суперники – поки що лише на папері. Наш міжнародний департамент займається організацією зборів і матчів. Важливо, що матчі у нас будуть не лише контрольні, а й благодійні – з метою зібрати кошти на допомогу Україні. Певний список суперників є, але він ще не сформований на сто відсотків. Коли це станеться – буде опублікована відповідна інформація у клубних медіа.

Приїзд Мірчі Луческу до Києва? Містер вже все довів своїм професіоналізмом протягом багатьох років. Він повернувся, щоб виконувати свою роботу. З великим бажанням знову приїхати до Києва після зборів. Ми дуже нудьгували по нашій базі і по Україні.

Наша база та поля – у відмінному стані. Все, що потрібно для футболу, у нас є. Єдине, трохи заморозилося будівництво нової тренажерної зали. Але думаю, що найближчим часом його добудують, і це стане великим поштовхом для всіх, гарною підмогою для розвитку наших футболістів.

Як я вже сказав, моє бажання – повернутися до України та грати тут. Але мені складно давати будь-які прогнози у плані чемпіонату, адже ситуація може змінитися за тиждень чи навіть за день. Усім нам хочеться грати в Україні, всі хлопці з величезним задоволенням повернулися до своїх рідних, до своїх квартир і будинків. Думаю, що кожен із нас хоче грати в себе вдома, при своїх уболівальниках.

Карас також повідомив, що два легіонери «Динамо» готові грати в Україні.


Джерело: fcdynamo.com Сергій Стаднюк
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Теги

Динамо Київ Еміл Карас Фенербахче (футбол)

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