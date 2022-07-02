Нічию і поразку зі швейцарськими командами «Динамо» розбавило перемогою

У трьох благодійних матчах у киян трапилися всі можливі варіанти результату

Фото - ФК Динамо Київ

У третьому благодійному матчі літа «Динамо» переграло «Сьон».

Ключовим став момент у другій половині першого тайму. Спрацювала зв'язка молодих гравців. Назар Волошин прострелив, Ванат – замкнув.

Після перерви кілька небезпечних моментів мав Андрієвський. Але ні удар з кута воротарської площі, ні постріл видали не дозволили подвоїти перевагу.

Нагадаємо, в двох перших зустрічах зі швейцарськими клубами «Динамо» зіграло внічию з «Івердоном» (1:1) і поступилося «Лозанні» (0:2).

Благодійний матч

«Сьон» – «Динамо» 0:1

Гол: Ванат, 35

«Динамо»: Бойка (Нещерет, 46), Тимчик (Кравченко, 46), Бурда (Дячук, 83), Боль, Дубінчак (Вівчаренко, 46), Яцик (Малиш, 67), Шепєлєв (Андрієвський, 46), Н. Волошин (В. Волошин, 46), Гармаш (Бєсєдін, 46), Буяльський (Царенко, 69), Ванат.