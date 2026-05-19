Сергій Разумовський

Український футбольний коментатор і журналіст Віктор Вацко повідомив про плани Динамо на найближче трансферне вікно та окреслив одразу два пріоритетні напрямки, які київський клуб хоче закрити перед новим сезоном.

За словами журналіста, столична команда працює над підсиленням центру оборони, а також паралельно шукає нападника нового типу — швидкого, мобільного та універсального форварда, який міг би за своїм профілем нагадувати Владислава Ваната. Найбільш проблемною ланкою на цей момент, на думку Вацка, залишається позиція центрального захисника.

Саме тут Динамо потребує критичного підсилення, адже нинішня кадрова ситуація не дозволяє команді почуватися абсолютно впевнено в довгостроковій перспективі. Зараз найстабільнішим виконавцем на цій позиції журналіст називає 20-річного Михавка, однак, як наголошується, покладатися лише на одного молодого футболіста в такій зоні ризиковано для клубу, який ставить перед собою найвищі завдання.

Саме тому керівництво Динамо вже перейшло до практичної роботи і, за інформацією Вацка, перебуває на стадії переговорів щодо нового центрального захисника. Це означає, що в клубі не просто визнають проблему, а й активно шукають її вирішення.

Другий трансферний напрямок стосується нападу. Тут Динамо, за словами Вацка, уже відмовилося від варіанту з Бабукаром Фаалом з Карпат. Це свідчить про те, що київський клуб чітко визначив для себе профіль потрібного виконавця і не готовий брати будь-кого.

Головний тренер Ігор Костюк, як зазначається, шукає не класичного таргетмена, який працює переважно в штрафному майданчику та грає на завершення атак, а більш динамічного нападника. Йдеться про швидкого, різнопланового форварда, здатного не лише чекати м’яч у чужому карному майданчику, а й активно рухатися, відкриватися в глибину, створювати простір для партнерів і брати участь у комбінаційній грі, як ексфорвард киян Владислав Ванат.

Раніше повідомлялося, що ветеран Динамо може перебратися до Шахтаря.