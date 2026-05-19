Сергій Разумовський

Захисник Динамо Олександр Караваєв ухвалив рішення не продовжувати контракт із київським клубом. Про це повідомляє Telegram-канал «Динамо Київ Inside», яке стверджує, що 33-річний футболіст уже поінформував керівництво столичної команди про свій намір не залишатися в клубі на новий сезон.

За наявною інформацією, найближчим часом Караваєв змінить клубну прописку і повернеться до тієї команди, де свого часу починав професійну кар’єру. При цьому наголошується, що новий етап його кар’єри супроводжуватиметься суттєво кращими умовами, ніж ті, які він мав у Динамо. Саме це стало однією з причин, чому гравець, імовірно, вирішив не затягувати з питанням свого майбутнього та вже зараз дати клубу чітку відповідь щодо ситуації.

Ймовірно, мова йде про Шахтар, адже Севастополь фактично припинив існування ще у 2014-му, а Зоря навряд чи зможе запропонувати Караваєву умови, співставні з тими, які на сьогодні має Динамо. У такій ситуації саме донецький клуб виглядає найбільш реалістичним варіантом для продовження кар’єри досвідченого захисника.

Караваєв уже давно є одним із найбільш досвідчених виконавців у складі Динамо та мав помітну роль у команді в різні періоди. Його універсальність, здатність закривати кілька позицій і досвід виступів на високому рівні робили його важливим елементом складу. Хоча в останні роки він почав програвати конкуренцію спочатку Олександру Тимчику, а згодом і Максиму Коробову з юнацького складу.

Інформацію про те, що Караваєв, найімовірніше, залишить Динамо, вже також підтвердив український футбольний коментатор і журналіст Віктор Вацко. Отже, дедалі більше ознак вказують на те, що його етап у київському клубі підходить до завершення.

