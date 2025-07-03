Сергій Стаднюк

Цілу низку контрольних матчів за участі відомих українських клубів заплановано на суботу, 5 липня. Центральним з них стане перший спаринг київського Динамо на зборах проти Кішварди. Угорці вже встигли переграти Зорю (2:0). Полісся проведе одразу дві «товарки» за день.

12:00 | Полісся – Горн. Пряма трансляція

13:00 | Буковина – Скала 1911. Пряма трансляція

13:00 | Рух – Нива Тернопіль. Пряма трансляція

15:00 | Карпати – Агробізнес. Пряма трансляція

18:00 | Динамо Київ – Кішварда. Пряма трансляція

18:30 | Полісся – ДАК 1904. Пряма трансляція

У рамках Клубного чемпіонату світу-2025 завершаться чвертьфінали. Переможець Ліги чемпіонів ПСЖ зустрінеться з командою, з якою цілком міг зіграти у фіналі головного єврокубка. Однак мюнхенці сенсаційно «скрутилися» Інтеру.

Важко повірити, проте імениті клуби зустрічалися між собою лише 15 разів. Це безкомпромісне протистояння, у якому жодного разу не було нічиїх. Прогнозовано за перемогами ведуть мюнхенці – дев'ять проти шести. Однак ця «банда» Луїса Енріке цілком здатна покращити статистику для парижан.

Вже вночі завершитися класичне протистояння Ліги чемпіонів. Реал і Боруссія зустрічалися і у фіналі, й у півфіналі Ліги чемпіонів. З 16 особистих матчів «вершкові» виграли рівно половину. І всього три, тобто шосту частину, «взяли» дортмундці. Ще п'ять разів поєдинки завершувалися внічию.

Одна з головний інтриг померла ще до початку гри. Молодший брат Джоб Беллінгем заробив дискваліфікацію та не зіграє проти старшого Джуда Беллінгема. А було б цікаво...