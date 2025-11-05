Павло Василенко

Київське Динамо U19 продовжує свій шлях у Юнацькій лізі УЄФА! У матчі-відповіді кияни здобули важливу перемогу над шведською Броммапойкарною – 2:1, що дозволило їм упевнено вийти до наступного раунду турніру.

Початок гри вийшов для українців успішним: уже на 16-й хвилині Іван Андрейко відкрив рахунок після точної передачі Максима Гродзинського. Наприкінці поєдинку Динамо подвоїло перевагу – цього разу вже Андрейко виступив асистентом, а Назар Іваськів холоднокровно пробив з гострого кута.

Шведам вдалося скоротити відставання наприкінці матчу – Нілден відзначився на 89-й хвилині, однак на більше Броммапойкарни не вистачило.

Юнацька ліга УЄФА, шлях переможців ліг

Матч-відповідь

Броммапойкарна (Швеція) – Динамо (Україна) – 1:2

Голи: Нілден, 89 – Андрейко, 16, Іваськів, 82.

Перший матч – 0:1

У наступному раунді суперником киян стане шотландський Хіберніан, який у своєму протистоянні переміг косовський 2 Корріку.

Матчі відбудуться 26 листопада та 10 грудня. Якщо Динамо пройде далі, команда вийде до плей-оф, де зустрінеться з клубами, що представляють шлях Ліги чемпіонів.