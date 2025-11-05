Динамо U19 пройшло до наступного раунду Юнацької ліги УЄФА
Біло-сині знову перемогли
36 хвилин тому
Київське Динамо U19 продовжує свій шлях у Юнацькій лізі УЄФА! У матчі-відповіді кияни здобули важливу перемогу над шведською Броммапойкарною – 2:1, що дозволило їм упевнено вийти до наступного раунду турніру.
Початок гри вийшов для українців успішним: уже на 16-й хвилині Іван Андрейко відкрив рахунок після точної передачі Максима Гродзинського. Наприкінці поєдинку Динамо подвоїло перевагу – цього разу вже Андрейко виступив асистентом, а Назар Іваськів холоднокровно пробив з гострого кута.
Шведам вдалося скоротити відставання наприкінці матчу – Нілден відзначився на 89-й хвилині, однак на більше Броммапойкарни не вистачило.
Юнацька ліга УЄФА, шлях переможців ліг
Матч-відповідь
Броммапойкарна (Швеція) – Динамо (Україна) – 1:2
Голи: Нілден, 89 – Андрейко, 16, Іваськів, 82.
Перший матч – 0:1
У наступному раунді суперником киян стане шотландський Хіберніан, який у своєму протистоянні переміг косовський 2 Корріку.
Матчі відбудуться 26 листопада та 10 грудня. Якщо Динамо пройде далі, команда вийде до плей-оф, де зустрінеться з клубами, що представляють шлях Ліги чемпіонів.