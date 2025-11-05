Ключовий гравець Динамо пропустить матч Ліги конференцій зі Зринськи
Наставник біло-синіх повідомив подробиці
близько 1 години тому
Головний тренер Динамо Олександр Шовковський напередодні матчу Ліги конференцій проти Зринськи на «Арені Люблін» у Польщі розповів про кадрову ситуацію в київській команді.
«На сьогоднішній день з тих гравців, які були в обоймі, готуючись до матчу з Шахтарем, у нас тільки одна втрата – Володимир Бражко. На жаль, він не зможе допомогти нам принаймні в цій зустрічі. Він залишився в Україні, поїхав до Києва аби відновлюватися, проходити необхідні процедури для того, щоб готуватися до наступної гри. Ця втрата додалася до відсутності Крістіана Біловара, який продовжує відновлюватися», – цитує Шовковського клубна пресслужба.
У четвер, 6 листопада, Динамо прийме боснійський Зринськи у матчі третього туру загального етапу Ліги конференцій. Початок – о 22:00 за київським часом.
Кияни займають 34-е місце в таблиці ЛК з нулем балів.