Динамо оприлюднило додаткове пояснення щодо рішення проводити заключні контрольні матчі на зборах у Туреччині в закритому режимі.

Ми бачимо, що рішення щодо проведення наступних контрольних матчів у закритому режимі викликало занепокоєння та ряд запитань серед уболівальників. Саме тому хочемо додатково пояснити причини цього рішення.

Нинішні збори – є першими повноцінними навчально-тренувальними зборами для нового тренерського штабу. На цьому етапі команда активно працює над тактичними напрацюваннями, ігровими моделями, перебудовами в обороні й атаці, а також відпрацьовує окремі ігрові та тактичні епізоди. У заключній фазі підготовки вага кожної деталі та кожної помилки є максимально високою. Важливо підкреслити: це рішення не є проявом закритості клубу й не означає зміну нашого підходу до комунікації з уболівальниками. Навпаки – воно має суто робочий характер і спрямоване на те, щоб команда була максимально готовою до офіційних матчів і тішила вас результатами вже під час сезону.

Попри відсутність прямих трансляцій, клуб і надалі інформуватиме вболівальників про перебіг спарингів. За матчами можна буде стежити у форматі текстових трансляцій на офіційних ресурсах клубу, а після завершення поєдинків будуть доступні відеоогляди з ключовими моментами матчу на офіційному YouTube-каналі «Динамо». Ми щиро розраховуємо на ваше розуміння та підтримку в цей період. Про можливі зміни в графіку контрольних матчів клуб додатково інформуватиме на своїх офіційних ресурсах.