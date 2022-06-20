Вінгер «Динамо» пояснив рішення перестати бути українцем незадовго до війни

Георгій Цитаішвили / Фото - Динамомания

Вінгер «Динамо» Георгій Цитаішвілі в інтерв'ю Sport Arena пояснив рішення змінити громадянство на грузинське у 2021 році.

Коли сім’я відіграє важливу роль у твоєму житті, то ти всіх слухаєш. Дідусь хотів, а коли його не стало, я пришвидшив процес і прийняв назад грузинське громадянство.

Перший раз із Суркісом ми про це говорили перед чемпіонатом світу U-20. На мене вийшла Грузія, я це повідомив президенту. Він відповів: «Ти не думай про це зараз, ти молодий, поспішних рішень не приймай. В національній команді в 17-18 років грати все одно не будеш».

Я погодився, почекав. Йому ж також не вигідно, що я легіонером буду. Після ЧС, коли переходив в оренду в «Ворсклу», то вже остаточно все сталося. Подзвонив йому, а він сказав, що я вже дорослий і можу сам вирішувати. Але його порада була зачекати ще.

Я не хотів підіймати паніку, щоб мене викликали в українську збірну, це не було причиною. Тобто я знав, чого хочу. Грати за свою країну, свою команду. Дідусь був ініціатором.

Чи говорив з Павелком – не пам’ятаю. Шевченко та Ротань – так. Мені Суркіси сказали, що я мушу поговорити з тренерами національних команд. На мене розраховували, але не одразу в цей момент. Деталі розповідати не буду. З Ротанем я сам зв’язався. Це хороша людина і перспективний тренер.