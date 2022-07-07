«Колос» звернувся з проханням повернути двох гравців, які служать в ЗСУ
«Динамо» відправило півзахисника в оренду в «Колос»
Смирний вже виступав в клубі з Ковалівки
Київське «Динамо» відправило в оренду в «Колос» півзахисника Євгенія Смирного, Повідомляє прес-служба «біло-синіх».
Орендна угода розрахована на один сезон.
Смирний вже виступав за «Колос» з 2019 по 2021 - й роки. У минулому сезоні Смирний грав за «Чорноморець», провів за одеський клуб 11 матчів і забив 2 м'яча.
Нагадаємо, незабаром «Динамо» проведе два матчі з «Фенербахче» в Лізі чемпіонів.
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