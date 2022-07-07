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«Динамо» відправило півзахисника в оренду в «Колос»

Смирний вже виступав в клубі з Ковалівки
Футбол Українська Прем'єр-ліга
21:25
«Динамо» відправило півзахисника в оренду в «Колос»

Київське «Динамо» відправило в оренду в «Колос» півзахисника Євгенія Смирного, Повідомляє прес-служба «біло-синіх».

Орендна угода розрахована на один сезон.

Смирний вже виступав за «Колос» з 2019 по 2021 - й роки. У минулому сезоні Смирний грав за «Чорноморець», провів за одеський клуб 11 матчів і забив 2 м'яча.

Нагадаємо, незабаром «Динамо» проведе два матчі з «Фенербахче» в Лізі чемпіонів.

Петро Приходько
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Євген Смирний Колос

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