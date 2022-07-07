«Динамо» рознесло швейцарську команду з голом на першій хвилині
«Фенербахче» хоче підписати зіркового форварда перед матчем з «Динамо»
Кавані може продовжити кар'єру в Туреччині
19:59
Форвард «Манчестер Юнайтед» Едінсон Кавані може перебратися в «Фенербахче», повідомляє Fotomac.
За інформацією джерела, турецька клуб хоче придбати Кавані до матчів кваліфікації Ліги чемпіонів проти «Динамо».
Відзначається, що агент Кавані вже прибув до Туреччини для переговорів.
«Динамо» і «Фенербахче» зіграють в кваліфікації Ліги чемпіонів 20 і 27 липня.
Раніше повідомлялося, що «Фенербахче» хоче підписати українського форварда Артема Довбіка.
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