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«Фенербахче» хоче підписати зіркового форварда перед матчем з «Динамо»

Кавані може продовжити кар'єру в Туреччині
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
19:59
«Фенербахче» хоче підписати зіркового форварда перед матчем з «Динамо»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Едінсон Кавані може перебратися в «Фенербахче», повідомляє Fotomac.

За інформацією джерела, турецька клуб хоче придбати Кавані до матчів кваліфікації Ліги чемпіонів проти «Динамо».

Відзначається, що агент Кавані вже прибув до Туреччини для переговорів.

«Динамо» і «Фенербахче» зіграють в кваліфікації Ліги чемпіонів 20 і 27 липня.

Раніше повідомлялося, що «Фенербахче» хоче підписати українського форварда Артема Довбіка.

Петро Приходько
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Теги

Едінсон Кавані Динамо Київ Фенербахче (футбол)

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