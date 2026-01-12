Сергій Разумовський

Вінгер Динамо Самба Діалло найближчим часом отримає можливість знову заявити про себе та спробувати закріпитися у складі команди Ігоря Костюка, повідомляє «Динамоманія». Для 22-річного сенегальця це важливий відрізок, адже на тлі кадрової конкуренції в атаці кожен етап підготовки та кожен шанс у контрольних матчах можуть стати визначальними для його ролі в другій частині сезону.

За інформацією джерела, Діалло проходитиме медичний огляд не в Києві, а за кордоном. Після цього він приєднається до Динамо на навчально-тренувальних зборах, куди поїде разом зі столичним клубом. Такий формат дозволить гравцеві швидше включитися в робочий процес, пройти необхідні тести та одразу працювати з основною групою, доводячи готовність до офіційних матчів.

Останні місяці для Самба були непростими з точки зору регулярної практики. Минулого сезону він виступав на правах оренди за Хапоель Єрусалим, а після повернення влітку залишався без ігрового тонусу. Відсутність матчів зазвичай впливає на фізичні кондиції та ігрові рішення, тож зимові збори можуть стати для вінгера ключовою можливістю набрати форму й переконати тренерський штаб у своїй корисності.

Наразі статистика Діалло у першій команді Динамо виглядає скромно. Він провів 17 матчів та забив лише один м’яч.

