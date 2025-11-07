Сергій Разумовський

Київське Динамо розтрощило Зріньскі у матчі третього туру загального етапу Ліги конференцій (6:0).

Це найкрупніша перемога киян у сезоні-2025/2025. Команда набрала свої перші три очки у турнірній таблиці та піднялися до зони стиків.

Востаннє Динамо перемагало з різницею в шість м'ячів у єврокубках 6 грудня 2016 року. Тоді з аналогічним рахунком кияни розгромили Бешикташ у матчі групового етапу Ліги чемпіонів. Минулого разу команда забила шість м'ячів супернику 23 липня 2024 року в грі кваліфікації головного єврокубка проти Партизана (6:2).

А у всіх турнірах остання перемога біло-синіх з розривом у шість чи більше м'ячів датована 28 серпня 2021 року. Тоді Динамо розгромило Колос (7:0), що коштувало посади Руслану Костишину.

Усі перипетії навколо матчу третього туру загального етапу Ліги конференцій, аналіз і огляд гри – на сторінці події Динамо – Зріньскі на Xsport. Усе найголовніше – в одному місці.