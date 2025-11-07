Динамо вперше за 8 років і 11 місяців перемогло в єврокубках з різницею в шість м'ячів
Коли кияни востаннє громили суперників у 6+ м'ячів?
16 хвилин тому
Київське Динамо розтрощило Зріньскі у матчі третього туру загального етапу Ліги конференцій (6:0).
Це найкрупніша перемога киян у сезоні-2025/2025. Команда набрала свої перші три очки у турнірній таблиці та піднялися до зони стиків.
Востаннє Динамо перемагало з різницею в шість м'ячів у єврокубках 6 грудня 2016 року. Тоді з аналогічним рахунком кияни розгромили Бешикташ у матчі групового етапу Ліги чемпіонів. Минулого разу команда забила шість м'ячів супернику 23 липня 2024 року в грі кваліфікації головного єврокубка проти Партизана (6:2).
А у всіх турнірах остання перемога біло-синіх з розривом у шість чи більше м'ячів датована 28 серпня 2021 року. Тоді Динамо розгромило Колос (7:0), що коштувало посади Руслану Костишину.
