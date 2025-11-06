Сергій Разумовський

У третьому турі загального етапу Ліги конференцій київське Динамо у Любліні розгромило боснійський Зріньскі.

Початок перемозі поклав Попов на 21-й хвилині, вколотивши м’яч після кутового. Перший тайм завершився з мінімальною перемогою киян.

А після перерви що називається прорвало. Номінальні господарі влаштували голепад: Герреро подвоїв рахунок, а вже за сім хвилин Кабаєв відзначився класним ударом здалеку, довівши справу до розгрому.

Але кияни на цьому не зупинилися: Буяльський познущався з воротаря після виходу сам на сам, далі потужним ударом забив Ярмоленко, а вишенька на торті настала на 83-й хвилині, коли Бленуце вслід за Поповим замкнув подачу з кутового, оформивши свій дебютний гол за Динамо.

Динамо набрали перші три очки й одразу ж увійшло до топ-24 турнірної таблиці. Кияни обійшли зокрема Зріньскі (теж три бали). Також біло-сині виправили різницю м’ячів на плюсову.

Ліга конференцій. Загальний етап, третій тур

Динамо – Зріньскі 6:0

Голи: Попов, 21, Герреро, 56, Кабаєв, 59, Буяльський, 67, Ярмоленко, 78, Бленуце, 83

Динамо: Нещерет, Тимчик, Попов, Тіаре, Михавко, Піхальонок (Шапаренко, 71), Михайленко, Буяльський (Ярмоленко, 68), Кабаєв (Торрес, 79), Огундана (Волошин, 46), Герреро (Бленуце, 68)

Зріньскі: Любич, Мамич, Дуймович, Машич, Вранькович, Шакота (Мікич, 86), Джурасек (Іванчич, 58), Філіпович (Сурданович, 57), Праньїч (Чавар, 78), Дамашкан (Барі. 58), Маїч

Попередження: Джурасек, 45

Огляд матчу буде доступний на сторінці події Динамо – Зріньскі.