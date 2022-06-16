«Динамо» вшосте зіграє з турецькими командами в кваліфікації ЛЧ

4 рази кияни проходили далі

У 2 -м кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з «Фенербахче».

Це 6 -й випадок в історії київського клубу, коли доводиться перетинатися з турецькими клубами на стадії кваліфікації ЛЧ. В 4 -х випадках з 5 -ти «Динамо» проходило далі.

«Динамо» вже грало в кваліфікації ЛЧ проти «Фенербахче» - в сезоні 2006/07. Тоді виграли будинки (3: 1), а на виїзді зіграли внічию (2: 2) і пройшли далі.

Нагадаємо, матчі між «Динамо» і «Фенербахче» відбудуться в кінці липня.