Захисник Динамо Олександр Тиvчик тимчасово вибув з тренувального процесу, повідомляє «ТаТоТаке».

Футболіст навряд чи візьме участь у завтрашньому спарингу проти Корвінула, і поки не відомо, як це позначиться на його підготовці до матчів кваліфікації Ліги чемпіонів.

Другий кваліфікаційний етап Ліги чемпіонів пройде 22/23 та 29/30 липня. Переможець двоматчевого протистояння вийде у третій відбірковий раунд, а той, хто програв, продовжить боротьбу в Лізі Європи з тієї ж стадії.

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