Харківський Металіст 1925 серйозно зацікавлений у підписанні півзахисника молодіжної збірної України та київського Динамо Олександра Яцика. Як повідомляє телеграм-канал ТаТоТаке, клуб готовий заплатити за 22-річного гравця близько 3 мільйонів євро. Проте керівництво Динамо, зокрема президент Ігор Суркіс, категорично не збирається відпускати Яцика за жодну суму.

Очікується, що хавбек отримає більше ігрового часу в команді Олександра Шовковського, особливо на тлі травми Валентина Рубчинського, який вибув із ладу через пошкодження гомілкостопу.

Минулого сезону Яцик виступав на правах оренди за луганську Зорю, де провів 29 матчів, забив шість м'ячів і зробив чотири асисти. За першу команду Динамо він з'являвся на полі лише тричі, провівши в сумі 25 хвилин.

Контракт із киянами у півзахисника діє до кінця червня 2026 року. За оцінкою порталу Transfermarkt, його ринкова вартість становить близько мільйона євро.

Раніше повідомлялося, що колишній нападник Динамо завершив кар’єру.