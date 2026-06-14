Сергій Разумовський

Делегація київського Динамо у суботу, 13 червня, вирушила на літній навчально-тренувальний збір. Про це повідомляє пресслужба клубу.

Команда дістанеться автобусом до столиці Молдови — Кишинева, звідки вилетить до Австрії літаком. У заявці на збір є новачок — голкіпер Ілля Ольховий, якого підписали напередодні. Під час підготовчого періоду тренерський штаб розраховує на таких футболістів:

🧤 Воротарі: Нещерет, Ольховий, Суркіс, Манько

Нещерет, Ольховий, Суркіс, Манько 🛡 Захисники: Попов, Біловар, Михавко, Дубінчак, Вівчаренко, Тіаре, Гусєв, Захарченко, Дикий, Коробов, Малиш, Тимчик

Попов, Біловар, Михавко, Дубінчак, Вівчаренко, Тіаре, Гусєв, Захарченко, Дикий, Коробов, Малиш, Тимчик 🧠 Півзахисники: Бражко, Буяльський, Волошин, Герич, Кабаєв, Лонвейк, Михайленко, Огундана, Осипенко, Піхальонок, Редушко, Рубчинський, Саленко, Торрес, Шапаренко, Ярмоленко

Бражко, Буяльський, Волошин, Герич, Кабаєв, Лонвейк, Михайленко, Огундана, Осипенко, Піхальонок, Редушко, Рубчинський, Саленко, Торрес, Шапаренко, Ярмоленко 🎯 Нападники: Герреро, Пономаренко

У планах біло-синіх — серія контрольних матчів та повноцінна підготовка до нового сезону. Для підопічних Ігоря Костюка він розпочнеться кваліфікаційними поєдинками Ліги Європи.