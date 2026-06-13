Динамо офіційно оголосило про підписання нового голкіпера
Футболіст пішов на підвищення
близько 3 годин томуПідписатися в
Ілля Ольховий. Фото: ФК Динамо
23-річний український голкіпер тернопільської Ниви Ілля Ольховий підписав контракт з київським Динамо. Про це повідомляє офіційний сайт біло-синіх.
Відзначимо, що про деталі трудової угоди сторони інформації немає.
Ольховий є уродженцем Тернополя. Перші кроки у футболі робив у місцевій ДЮСШ, а згодом переїхав до Львова, де закінчив Академію місцевого однойменного клубу.
У сезоні 2022/23 він провів три матчі за основну команду ФК Львів, пропустивши чотири м’ячі.
Першу частину наступної кампанії Ольховий провів у Минаї: два поєдинки, п’ять пропущених голів.
Навесні 2024 року уклав угоду з Нивою, за яку відіграв 61 поєдинок: 62 пропущені голи, 22 «сухі» матчі.
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