Сергій Разумовський

Київське Динамо повернулося з відпустки та розпочало плановий медичний огляд футболістів. Як повідомляє Dynamo.kiev.ua, цього разу клуб проведе процедуру без традиційного поділу гравців на окремі групи.

Загалом медогляд мають пройти 27 виконавців команди Ігоря Костюка. Водночас до списку тих, хто проходить обстеження в Києві, не потрапили захисник Аліу Тіаре, півзахисники Андрій Ярмоленко та Шола Огундани, а також нападник Едуардо Герреро — вони пройдуть медогляд уже в Туреччині під час міжсезонного збору.

Динамо вирушить на підготовку до другої частини сезону найближчого четверга, 15 січня. Саме тоді команда поїде до Туреччини, де й проведе зимові тренувальні збори.

Склад команди

Воротарі: Руслан Нещерет, Валентин Моргун, В’ячеслав Суркіс, Денис Ігнатенко.

Захисники: Костянтин Вівчаренко, Владислав Дубінчак, Денис Попов, Крістіан Біловар, Тарас Михавко, Олександр Тимчик, Владислав Захарченко, Максим Коробов.

Півзахисники: Володимир Бражко, Назар Волошин, Микола Шапаренко, Владислав Кабаєв, Олександр Караваєв, Віталій Буяльський, Олександр Піхальонок, Валентин Рубчинський, Микола Михайленко, Олександр Яцик, Богдан Редушко, Кирило Осипенко.

Нападники: Матвій Пономаренко, Владіслав Бленуце, Владислав Герич.

