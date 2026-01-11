Павло Василенко

У рівненському Вересі жорстко відреагували на чутки, які активно поширилися в медіапросторі щодо можливого переходу одного з легіонерів команди до київського Динамо. Інформацію оприлюднив турецький журналіст, заявивши про нібито інтерес столичного клубу до Ерена Айдіна, однак у Рівному ці повідомлення назвали відверто неправдивими.

Спортивний директор Вереса Юрій Габовда не став вдаватися у довгі пояснення та публічно спростував інформацію. У своєму дописі на Facebook він коротко й різко відреагував на чутки, наголосивши, що вони не мають нічого спільного з реальністю.

«Фейк! Довіряйте лише офіційним джерелам, а не агентським витівкам», – написав функціонер, чітко давши зрозуміти позицію клубу.

Ерен Айдін приєднався до Вереса на початку вересня минулого року. Рівненський клуб викупив контракт гравця у стамбульського Галатасарая за 200 тисяч євро, зробивши ставку на перспективного футболіста. У поточному сезоні Української Прем’єр-ліги турецький легіонер встиг зіграти дев’ять матчів, у яких відзначився одним забитим м’ячем та трьома результативними передачами.

Після першої частини чемпіонату Верес пішов на зимову паузу, посівши 11-те місце в турнірній таблиці УПЛ. Команда набрала 18 очок і продовжує боротьбу за стабільні позиції в елітному дивізіоні. Водночас у клубі дають зрозуміти: будь-які трансферні новини щодо гравців команди варто сприймати виключно через офіційні канали, а не через чутки та інсайди з сумнівних джерел.