Сергій Разумовський

Частина футболістів київського Динамо у п’ятницю, 12 червня, прибула до клініки для проходження традиційного медичного огляду перед стартом передсезонних зборів.

Як повідомляє «Динамоманія», біло-сині зібралися не в повному складі. Гравці, які були залучені до національної та молодіжної збірних України, пішли у відпустку пізніше, тому отримали можливість приєднатися до команди вже під час підготовки до нового сезону.

Цією опцією скористалися Руслан Нещерет, Микола Шапаренко та Андрій Ярмоленко. Водночас Тарас Михавко, Максим Коробов, Олексій Гусєв, Владислав Захарченко, Володимир Бражко та Матвій Пономаренко, які також перебували у розташуванні національної та молодіжної збірних, вирішили пройти медогляд уже зараз.

Легіонери Динамо, які перебували за межами України, не проходять обстеження в київській клініці. Вони мають пройти медогляд уже в Австрії, де команда готуватиметься до нового сезону в Українській Прем’єр-лізі та Лізі Європи.

До списку футболістів, які проходять медобстеження, увійшли й гравці, що минулого сезону виступали в оренді в інших клубах. Серед них Навін Малиш і Роман Саленко, які грали за Зорю, Владислав Герич із Чорноморця, Олексій Гусєв із Кудрівки, Валентин Рубчинський із Карпат, Джастін Лонвейк із Фортуни Сіттард та Анхель Торрес з Еюпспора.

Головний тренер Динамо Ігор Костюк розраховує на 36 футболістів, однак наразі невідомо, чи всі вони вирушать на австрійський збір.

Воротарі: Руслан Нещерет, В’ячеслав Суркіс, Денис Ігнатенко, Борис Манько.

Захисники: Костянтин Вівчаренко, Владислав Дубінчак, Денис Попов, Крістіан Біловар, Тарас Михавко, Олександр Тимчик, Владислав Захарченко, Максим Коробов, Навін Малиш, Денис Дикий.

Півзахисники: Володимир Бражко, Назар Волошин, Микола Шапаренко, Владислав Кабаєв, Віталій Буяльський, Андрій Ярмоленко, Олександр Піхальонок, Микола Михайленко, Олександр Яцик, Кирило Осипенко, Богдан Редушко, Роман Саленко, Олексій Гусєв, Шола Огундана, Валентин Рубчинський, Аліу Тіаре, Джастін Лонвейк, Анхель Торрес.

Нападники: Матвій Пономаренко, Владислав Герич, Едуардо Герреро, Владіслав Бленуце.

Перша група футболістів уже проходить медогляд. До неї увійшли Костянтин Вівчаренко, Максим Коробов, Навін Малиш, Микола Михайленко, Кирило Осипенко, Богдан Редушко, Роман Саленко, Владислав Герич, Олексій Гусєв, Владислав Захарченко та Борис Манько.

Друга група має пройти обстеження пізніше. У ній перебувають Володимир Бражко, Віталій Буяльський, Назар Волошин, Владислав Дубінчак, Денис Дикий, Едуардо Герреро, Владислав Кабаєв, Тарас Михавко, Шола Огундана, Олександр Піхальонок, Матвій Пономаренко, Денис Попов, Валентин Рубчинський, Олександр Тимчик, Аліу Тіаре, Джастін Лонвейк, Анхель Торрес та Олександр Яцик.

У суботу, 13 червня, динамівці проведуть перше тренування після відпустки на клубній базі в Конча-Заспі. Наступного дня команда вирушить на збір, де готуватиметься до старту в Лізі Європи.

Нагадаємо, важливий гравець для Динамо після демаршу Караваєва завершує відновлення після травми.