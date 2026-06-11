Важливий гравець для Динамо після демаршу Караваєва завершує відновлення після травми
Футболіст позиції, на якій кияни втратили гравця, розповів про свій стан
близько 1 години томуПідписатися в
Олександр Тимчик. Фото: ФК Динамо Київ
Захисник Динамо Олександр Тимчик розповів на зустрічі з уболівальниками розкрив, як проходить його відновлення після травми. Слова футболіста передає пресслужба клубу.
Авжеж, скучив за футболом. Як такого в мене відпочинку не було, оскільки майже щодня проходив відновлення від травми на базі. Лише на декілька днів вдалося з’їздити додому. Відновлення триває за планом, кілька днів тому я зняв захисну пов’язку. Працюємо далі.
Тимчик у минулому сезоні відіграв 21 матч за київський клуб. У них футболіст не зумів відзначитися результативними діями.
Раніше з Динамо до Шахтаря перейшов інший правий захисник Олександр Караваєв.