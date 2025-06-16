Чемпіон України за підсумками минулого сезону київське Динамо розкрило деталі підготовки до старту нової кампанії. Літня відпустка футболістів добігає кінця і вже 23 червня команда збереться на своїй базі в Кончі-Заспі, щоб розпочати тренувальний процес.

Упродовж тижня динамівці працюватимуть у Києві, а 30 червня вилетять до Австрії, де до 19 липня проведуть навчально-тренувальний збір. Базуватиметься команда неподалік міста Грац. У планах серія контрольних зустрічей, імена суперників стануть відомими після погодження всіх організаційних моментів.

Крім того, 18 червня відбудеться жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів — саме з цієї стадії біло-сині розпочнуть свій шлях у єврокубку. Подія пройде у Ньоні, у штаб-квартирі УЄФА.

Після закінчення збору в Австрії команда вирушить на перший матч кваліфікації Ліги чемпіонів. Поєдинки другого раунду пройдуть 22/23 та 29/30 липня.

Раніше повідомлялося, що легіонер Динамо залишить клуб влітку.