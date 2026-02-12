Сергій Разумовський

Київське Динамо розглядало варіант оренди українського голкіпера житомирської команди Полісся Олега Кудрика під час зимового трансферного вікна. Про це повідомляє портал Футбол 24, посилаючись на власні джерела. Причиною зацікавленості у цьому переході стали проблеми з укомплектуванням воротарської лінії у київському клубі – основний воротар Нещерет певний час був змушений пропустити значну частину підготовки до другої половини сезону, а ще один кіпер, Моргун, також мав труднощі зі здоров’ям, що обмежувало ротацію на цій позиції.

Варто зазначити, що додаткову зацікавленість у запрошенні саме Кудрика проявив новопризначений тренер воротарів Динамо Михайло Федунов, який раніше вже працював із цим голкіпером у Житомирі. Завдяки особистому досвіду співпраці, Федунов добре знайомий з професійними якостями Кудрика та розраховував, що його перехід зміцнить конкуренцію серед воротарів київської команди.

У клубі Полісся також не бачили перешкод для тимчасової оренди воротаря, готові були піти назустріч Динамо й відпустити Кудрика на певний час. Однак ситуація змінилася після того, як головний воротар Динамо Руслан Нещерет зміг відновитися і повернутися до тренувань у загальній групі. Це зняло гостроту кадрової проблеми, через що дискусія щодо орендного переходу Кудрика була завершена.

Станом на сьогодні, у поточному сезоні української Прем’єр-ліги Динамо перебуває на четвертій сходинці турнірної таблиці. Після шістнадцяти зіграних матчів у активі команди 26 набраних балів, а питання воротарської ротації поки не є критичним для продовження боротьби у чемпіонаті.

Раніше Нещерет відреагував на легендарний гол Трубіна.