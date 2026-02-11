Голкіпер Динамо Руслан Нещерет поділився думками щодо вирішального голу свого колеги Анатолія Трубіна за Бенфіку в матчі заключного туру загального етапу Ліги чемпіонів проти Реала (4:2). Слова воротаря передає пресслужба клубу.

Трубін забив ефектно, дуже гарно виглядало. Це, знаєте, ситуативно. Я вважаю, що це має бути якийсь фарт, щоб ти туди прибіг та забив такий гол, як він.

Ми зараз дивилися матч Манчестер Сіті – Ліверпуль, там Алісон побіг. Могли третій пропустити, а могли й забити другий, зрівняти рахунок. Тому це все інтуїтивно, ситуативно – може підфартити, а може й ні.