Динамо з імовірністю 99% вийде до групового етапу єврокубків
Кияни розпочнуть свій шлях із другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів
близько 1 години тому
Фото - ФК Динамо Київ
Суперкомп’ютер порахував імовірність проходу 237 учасників кваліфікації єврокубків до групового етапу. Про це повідомляє Football Meets Data.
Одразу 12 команд мають шанси на прохід від 96%. Серед них опинилося й київське Динамо з показником 99%. За ним «біло-сині» зовсім трохи не дотягнули до трійки лідерів в особі Црвени Звезди, Копенгагена та познанського Леха.
Рейтинг команд кваліфікації турнірів УЄФА за ймовірністю проходу до групового етапу
99,9% 🇷🇸 Црвена Звезда
99,8% 🇩🇰 Копенгаген
99,6% 🇵🇱 Лех Познань
99% 🇺🇦 Динамо Київ
99% 🇭🇺 Ференцварош
99% 🇦🇿 Карабах
99% 🇮🇱 Маккабі Тель-Авів
99% 🇷🇴 ФКСБ
97% 🇸🇰 Слован Братислава
97% 🇭🇷 Рієка
96% 🇸🇪 Мальме
96% 🇨🇾 Пафос
Раніше повідомлялося, що вінгер Динамо не хоче повертатися в Україну.
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