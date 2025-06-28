Сергій Стаднюк

Суперкомп’ютер порахував імовірність проходу 237 учасників кваліфікації єврокубків до групового етапу. Про це повідомляє Football Meets Data.

Одразу 12 команд мають шанси на прохід від 96%. Серед них опинилося й київське Динамо з показником 99%. За ним «біло-сині» зовсім трохи не дотягнули до трійки лідерів в особі Црвени Звезди, Копенгагена та познанського Леха.

Рейтинг команд кваліфікації турнірів УЄФА за ймовірністю проходу до групового етапу

99,9% 🇷🇸 Црвена Звезда

99,8% 🇩🇰 Копенгаген

99,6% 🇵🇱 Лех Познань

99% 🇺🇦 Динамо Київ

99% 🇭🇺 Ференцварош

99% 🇦🇿 Карабах

99% 🇮🇱 Маккабі Тель-Авів

99% 🇷🇴 ФКСБ

97% 🇸🇰 Слован Братислава

97% 🇭🇷 Рієка

96% 🇸🇪 Мальме

96% 🇨🇾 Пафос

Раніше повідомлялося, що вінгер Динамо не хоче повертатися в Україну.