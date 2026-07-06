Сергій Разумовський

У Динамо нову команду U-21 очолив Павло Чередніченко, тоді як наставника для U-19 клуб, імовірно, оголосить пізніше. В офіційному повідомленні про дебютний матч відродженої «молодіжки» саме Чередніченко вже фігурує як головний тренер. І старт вийшов успішним – його команда розгромила Зорю з рахунком 4:0.

Чередніченко працює в системі Динамо з 2016 року. Спершу він відповідав за команду 2006 року народження, а згодом поступово піднімався службовими сходинками в клубній структурі. У 2023-му фахівець увійшов до штабу U-19, де починав як тренер із фізпідготовки. Після переходу Ігоря Костюка до першої команди в грудні 2025 року саме Чередніченко став старшим тренером юнацького складу.

Під його керівництвом U-19 провела 19 матчів – 17 у чемпіонаті та ще 2 в єврокубках. Баланс дуже переконливий: 15 перемог, 3 нічиї та лише 1 поразка. Ба більше, команда трималася в гонці за титул до останнього туру. Окремо варто відзначити й освіту тренера: він є кандидатом наук із фізичного виховання і спорту та має ліцензію категорії А.

Подібні зміни відбулися й у Шахтарі – Олексія Бєліка також перевели до U-21, а команду U-19 довірили вихованцю клубу Максиму Малишеву.