Сергій Разумовський

Олексій Бєлік отримав нову посаду в структурі Шахтаря. Пресслужба донецького клубу повідомила, що 45-річний фахівець призначений головним тренером команди Шахтар U-21.

Разом із Бєліком у тренерському штабі молодіжної команди працюватимуть ще кілька спеціалістів. Асистентом головного тренера став Олексій Гай, за підготовку воротарів відповідатиме Артем Тетенко, а функції тренера з фізичної підготовки виконуватиме Дмитро Корнієнко.

Для Бєліка це черговий етап роботи в системі Шахтаря, з яким пов’язана значна частина його футбольної кар’єри. У статусі гравця він виступав за першу команду гірників і разом із донецьким клубом тричі ставав чемпіоном України, а також двічі вигравав Кубок країни.

Окрім Шахтаря, Бєлік упродовж ігрової кар’єри захищав кольори Шахтаря-2, німецького Бохума, Дніпра та запорізького Металурга. Також він мав досвід виступів за збірні України різних вікових категорій — від юнацьких команд до молодіжної та національної збірної.

Тренерську діяльність Бєлік розпочав у 2021 році в Академії Шахтаря. Спочатку він працював асистентом головного тренера команди гірників U-15, після чого перейшов до штабу Шахтаря U-19, де також виконував роль помічника.

У 2023 році Бєлік очолив юнацьку команду Шахтаря. Під його керівництвом команда спочатку здобула срібні нагороди першості, а в сезоні 2025/26 стала чемпіоном і виборола путівку до Юнацької ліги УЄФА.

Попри це, спеціаліст, очевидно, не отримає можливості проявити себе з цією командою в єврокубковому турнірі, адже тепер переходить на роботу з Шахтарем U-21. Раніше Бєлік також привернув увагу резонансною заявою щодо головного тренера першої команди Шахтаря Арди Турана.