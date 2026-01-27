Сергій Разумовський

У понеділок, 26 січня, ввечері гравці першої та юнацької команд Динамо зібралися в теоретичному залі готелю на спеціальну зустріч із головою Комітету арбітрів УАФ Катериною Монзуль. Про це повідомила пресслужба клубу.

Під час заходу досвідчена арбітриня окреслила сучасні тенденції у трактуванні найрезонансніших та найскладніших ігрових моментів. Монзуль використовувала графіку й відеофрагменти, демонструючи конкретні епізоди, які найчастіше викликають дискусії на полі, та пояснювала, чому в аналогічних ситуаціях арбітри ухвалюють саме такі рішення.

Окремий блок був присвячений дисциплінарній складовій: від усних попереджень до жовтих і червоних карток, а також критеріям, які впливають на підсумковий вердикт. Особливу увагу приділили темам, що регулярно стають предметом суперечок, зокрема ненавмисній грі рукою, випадкам із подвійним покаранням, роботі ВАР і логіці втручання відеоасистентів у конкретних епізодах.

Також учасникам зустрічі нагадали про можливі зауваження до екіпірування футболістів під час офіційних матчів, адже вимоги до деталей форми можуть відрізнятися залежно від регламенту та турніру. Головною метою спілкування в Динамо назвали налагодження кращого взаєморозуміння між гравцями й тренерами, з одного боку, та арбітрами — з іншого, щоб у вирішальній частині сезону в УПЛ зменшити кількість конфліктних ситуацій у спірних моментах.

