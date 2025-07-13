Директор Шахтаря зі стратегічного розвитку та комунікацій Юрій Свиридов розповів про складнощі у донесенні до західної аудиторії правди про війну в Україні.

Коли почалася війна, ми були дуже агресивні, ми напалмом палили – там не сприймають таку інформацію. З часом ми навчилися вже бути більш політкоректними, але робимо інтерв'ю та спілкуємося з журналістами так, щоб не втрачати меседж про підтримку України. Тому що раніше ми агресивні та прямі були – і там це не сприймається, європейці по-іншому до всього ставляться.

І нас багато в чому навчили наші агенції, з якими ми працюємо. Вони постійно наші меседжі переробляли, казали: «Будь ласка, це приберіть», бо просто ніхто це не візьме. Тобто якщо ми хотіли щось донести, то вони постійно пом'якшували нашу агресивну лексику відносно підтримки України.