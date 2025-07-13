Відомий італійський експерт з трансферів Армандо Ареньєлло прокоментував літню активність Наполі на трансферному ринку. За його словами, неаполітанський клуб може звернути увагу на півзахисника Шахтаря Георгія Судакова, якщо отримає значні кошти від продажу Віктора Осімхена.

«Продаж Віктора Осімхена – це великий шедевр Ауреліо Де Лаурентіса. Попри поради близьких йому людей знизити ціну, щоб футболіст не приїжджав наприкінці серпня, як минулого року, він твердо стояв на своєму і зумів продати його за суму, яку спочатку запросив – 75 млн євро. Тепер Наполі зможе зробити пропозицію щодо Нуньєса, вирішити, чи варто залишити Ндоє на додаток до Ноа Ланга, та пошукати атакувального півзахисника – стежте за Судаковим», – написав Ареньєлло у Facebook.

22-річний Судаков провів вражаючий минулий сезон, зігравши 37 матчів за донецьку команду, у яких відзначився 15 забитими м'ячами та шістьма асистами. Його контракт із Шахтарем розрахований до кінця 2028 року, а Transfermarkt оцінює українця у 32 мільйони євро.

Раніше повідомлялося, що європейський топ-клуб відмовився від ідеї трансферу лідера Шахтаря.