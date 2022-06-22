Маркевич: «Була домовленість, що як «Металіст» вийде в УПЛ, то я повернуся»

Але тренер зізнався, що війна все змінила

Колишній тренер «Металіста» Мирон Маркевич в інтерв’ю Youtube-каналу «Карпат» зізнався, що у нього була домовленість з керівництвом харківського клубу про повернення:

«З Красніковим була така домовленість, що як команда вийде в Вищу лігу, то, можливо, я повернусь. Правда, пізніше я сказав, що Кучер нормально працює, то це буде, напевно, неправильно. Але війна все поламала. З Ярославським теж були на зв’язку. На 60 років їздили до нього. Зідзвонюємося часто, але це все вже історія».

Раніше Маркевич зізнався, що працював в УАФ лише для того, щоб потім очолити збірну України.